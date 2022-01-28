Исследование: 30% россиян считают везение залогом успешной карьеры

30% жителей России уверены, что залогом успешной карьеры скорее является везение, а не упорная работа. По их мнению, должность и зарплата часто зависят именно от удачливости, связей и знакомств. К таким выводам по итогам опроса пришел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В свою очередь, 58% опрошенных уверены, что профессиональный рост напрямую зависит от упорного труда. Причем такого мнения чаще придерживаются молодые люди до 34 лет (62%). Подобную позицию больше выражают женщины, чем мужчины (64% и 52% соответственно).

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе в службе исследований hh.ru рассказали, что главными приоритетами на 2022 год для жителей Татарстана стали работа и семья. Результаты опроса показали, что татарстанцы также планируют уделять время саморазвитию (такой ответ дали 57% респондентов).



Диана Жиленкова