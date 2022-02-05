В России средняя цена билета в кино установила рекорд

В России в январе цена билета в кино выросла до 323,7 рублей и установила тем самым исторический рекорд. Об этом пишет «Коммерсант».

Билеты подорожали на 13,2% по сравнению с январем 2021 года. Тогда сходить в кино можно было в среднем за 285,9 рублей. Киносети называют основной подорожания антиковидные меры. Также в большинстве регионов еще действуют система QR-кодов и ограничения по заполняемости залов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александра Нечаева, ниже трехсот рублей средняя цена похода в кино в 2022 году уже не опустится.

На этой неделе стало известно о закрытии в казанском ТЦ «Кольцо» кинотеатра «Каро». Причина не уточняется.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в декабре заявлял, что правительство направит 5,5 млрд рублей на поддержку киноиндустрии в следующем году.



Татьяна Леухина