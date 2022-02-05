Администрация Кировского и Московского районов Казани признана лучшей в оформлении новогодней елки

Кировский и Московский районы Казани признали лучшими в оформлении центральной новогодней елки. Сегодня в доме правительства РТ подвели итоги IX Республиканского конкурса среди муниципальных образований, предприятий и организаций на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление.

Также в конкурсе победили города Альметьевск и Нижнекамск, Зеленодольский, Ютазинский, Кайбицкий, Высокогорский, Сабинский, Мамадышский районы.

Новогоднее убранство оценивали 12 рабочих групп. Они посетили 91 новогоднее мероприятие в 45 муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба президента РТ.

В республиканском конкурсе на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление победил Зеленодольский район. Конкурс проводится восьмой год подряд.



Татьяна Леухина