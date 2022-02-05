Зеленодольский район победил в конкурсе на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление

Зеленодольский район победил в республиканском конкурсе на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление. Об этом сообщается в telegram-канале администрации района.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов вручил главе Зеленодольского района Михаилу Афанасьеву диплом. Конкурс проводится 8-ой год подряд. Для оценки новогоднего оформления создаются рабочие группы, выезжающие на места.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале января в Зеленодольском районе прошел XXIIl рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды». Для гостей праздника работали игровые и анимационные площадки, на сцене развернулась концертная программа. Завершился фестиваль салютом.



Татьяна Леухина