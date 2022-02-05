В Приволжском районе Казани экологи обнаружили незаконную свалку снега

В Приволжском районе Казани экологи обнаружили незаконную свалку снега на территории СНТ «Труд». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Общая площадь снежной свалки составила 208 кв. м., объем — 480 куб. м. Выяснилось, что собственник участка сдавал его в аренду индивидуальному предпринимателю.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Анализ взятых проб показал, что снег относится к 5 классу опасности. Также имеются превышения нитратов, сульфатов, хлорида и нефтепродуктов. В отношении ИП составили протокол по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» (ч.1 ст.8.2 КоАП РФ). Нарушителю грозит штраф до 50 тысяч рублей.

На этой неделе инспекторы Минэкологии РТ обнаружили свалку снега на улице Михаила Миля. Площадь свалки составила 400 кв. метров, объем — 410 куб. метров.



Татьяна Леухина