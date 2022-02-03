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В Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП

21:21, 03.02.2022
В Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП
Фото: прокуратура РТ

В Альметьевском районе Татарстана в результате столкновения КАМАЗа и Фольксваген-Поло погиб человек. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Этим вечером на участке 7 км + 800 м автодороги Альметьевск — Муслюмово, недалеко от микрорайона Урсала, столкнулись КАМАЗ и «Фольксваген-Поло». По предварительным данным, легковушка выехала на «встречку». В результате ДТП ее водитель скончался.

Фото: прокуратура РТ

В настоящее время организована доследственная проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства происшествия. На место ДТП выезжали прокурор Альметьевска Дамир Яфизов и его заместитель Сергей Карамзин.

В январе в том же районе произошло ДТП, в результате которого погиб подросток. На дороге между микрорайоном Урсала и Альметьевском столкнулись минивэн «Тойота» и автомобиль «Хендэ Солярис». От полученных травм скончалась девушка 2006 года рождения.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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