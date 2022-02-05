В России почти в два раза уменьшилось количество смертей на дорогах

Фото: Максим Платонов

За последние 10 лет в России число погибших на дорогах снизилось почти в два раза. Об этом сообщили в МВД РФ.

Как отметили в ведомстве, в 2011 году было зафиксировано 27 953 смерти на дорогах, а в 2020 году — 15 788. В качестве работы по снижению смертности на дорогах реализуются мероприятия федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги», передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Недавно в Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. В результате столкновения КАМАЗа и «Фольксваген-Поло» погиб человек. По предварительным данным, легковушка выехала на «встречку», после чего случилось столкновение.

Диана Жиленкова