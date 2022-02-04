Минниханов сообщил о планах по развитию «КАПО-Композит»

В Татарстане планируют развивать предприятие «КАПО-Композит». Об этом рассказал президент республики Рустам Минниханов по итогам встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

В свою очередь глава Минпромторга сообщил о росте композитной отрасли в стране. По его словам, в последние годы востребованность данной продукции наблюдается и на внутреннем рынке, и в плане экспорта.

Фото: tatarstan.ru

— Могу сказать, что перспективные проекты, которые сегодня на стадии реализации, — это композитные проекты в Тульской области, есть несколько площадок в Казани в Ульяновске. И что отрадно, что там в основном используется российское сырье и российские материалы, — приводит слова Мантурова пресс-служба президента РТ.

Также сегодня глава Минпромторга посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев», где осмотрел вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М. По словам Мантурова, Ту-160М передадут в Минобороны РФ до конца второго квартала текущего года.

Диана Жиленкова