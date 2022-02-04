В Казани вечером образовались 7-балльные пробки

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани вечером в пятницу наблюдаются пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», к 16.18 они достигли 7 баллов.

Пробки образовались традиционно в центре города. «Стоят» улицы Пушкина, Лево-Булачная, Татарстан. Заторы наблюдаются и на улице Галиаскара Камала.

Сильно затруднено движение на участке ул. Декабристов, Академика Арбузова, Академика Губкина, Технической. Стоит проспект Победы и проспект Ямашева.

Вероятно, на дорожной ситуации отразился снегопад. По прогнозу синоптиков, в Татарстане, в том числе и в Казани, ночью 5 февраля ожидается сильный снег с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Из-за сильных осадков на дорогах возможны снежные заносы, предупредили татарстанцев в Гидрометцентре РТ.

Напомним, в Татарстане из-за непогоды, снега, метели и сильного ветра с 14.00 ограничено движение автобусов. На дорогах федерального значения, проходящих по республике, временно нельзя ездить грузовикам. Ограничение движения сохранится до улучшения погоды, сообщили в МВД по РТ.



Татьяна Демина