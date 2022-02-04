Экс-игрок «Рубина» Денис Макаров: «Могли выгнать с тренировки, а Деспотовича нельзя было штрафовать»

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров, выступавший за «Рубин» в 2020 и 2021 годах, рассказал о системе наказаний в казанском «Рубине». В интервью «Чемпионату» он поделился, что часто получал большие денежные штрафы, в то время как Джордже Деспотович имел иммунитет, хотя тоже часто нарушал распорядок тренировок.



— Слуцкий называл тебя и Деспотовича лидерами по штрафам в «Рубине».

— У Деспотовича не было штрафов. Его нельзя было штрафовать. Не знаю почему, но вот так. Меня — да, штрафовали раз 5—6. Суммы называть не буду, но для меня они были достаточно крупные.



За что? Викторович мог выгнать меня с тренировки за то, что был чем-то недоволен. Он считал, что я огрызаюсь, а я всего лишь хотел справедливости. Если я вижу, что что-то не так — почему должен молчать? Я же не ругался матом. Разговор на повышенных тонах в футболе — это нормально, — рассказал Макаров.

rubin-kazan.ru

Напомним, Джордже Деспотович покинул казанский клуб в январе нынешнего года. Игрок активно подыскивал себе новую команду, и казанцы отправили игрока в дубль. После чего стороны согласились на досрочное расторжение контракта.