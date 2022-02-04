15 февраля Путин встретится с канцлером Германии Шольцем и обсудит двустороннюю и международную повестку дня

15 февраля в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи планируется обсуждение темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности России и урегулированием внутриукраинского конфликта.

Это будет первая личная встреча Путина и Шольца. Тот вступил в должность в конце 2021 года. 21 декабря между ним и президентом России проходил телефонный разговор.

Фото: wikimedia.org

На этой неделе Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На ней он сообщил, что По итогам 11 месяцев 2021 года взаимная торговля между Россией и Венгрией выросла на 30%, до $5,5 млрд.

Дарья Акимова