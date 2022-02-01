В 2021 году торговля между Россией и Венгрией возросла на 30%

По итогам 11 месяцев 2021 года взаимная торговля между Россией и Венгрией выросла на 30%, до $5,5 млрд. Встречные инвестиции составили около $1 млрд. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Путина, особое место в экономическом партнерстве занимает энергетика. Так, РФ обеспечивает около 55% венгерского потребления нефти и более 80% газа. Поставки российского природного газа в Венгрию рассчитаны до 2036 года.

Фото: kremlin.ru

Также президент РФ отметил, что Венгрия является надежным партнером в вопросах транзита российского топлива.

— И мы, естественно, готовы к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере, в том числе с учетом роли газа как наиболее чистого и экологичного топлива в переходный период к «зеленой» энергетике, — говорится на сайте Кремля.

Также сегодня лидер РФ в ходе пресс-конференции по итогам переговоров заявил, что США проигнорировали принципиальные озабоченности России по гарантиям безопасности. Это подтверждает ответ американской стороны.

Диана Жиленкова