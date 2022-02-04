В Казани ночью ожидается сильный снег с ухудшением видимости до 500 метров

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане, в том числе и в Казани, ночью 5 февраля ожидается ухудшение погоды. По прогнозу синоптиков, местами пройдет сильный снег с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

Из-за сильных осадков на дорогах возможны снежные заносы, предупредили татарстанцев в Гидрометцентре РТ.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, в Татарстане из-за непогоды, снега, метели и сильного ветра с 14.00 ограничено движение автобусов. На дорогах федерального значения, проходящих по республике, временно нельзя ездить грузовому транспорту. Ограничение движения сохранится до улучшения погоды, сообщили в МВД по РТ.



По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 7—8 февраля, в Татарстане днем ожидается до -4..-9°С. Ночью 7 февраля прогнозируется до -8..-13 градусов, а во вторник, 8 февраля, похолодает до -11..-16°С.

