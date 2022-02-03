Синоптики рассказали, какая погода ждет татарстанцев на выходных

Фото: Максим Платонов (архив)

В пятницу и субботу влияние атмосферного фронта на Татарстан сохранится. В эти дни ожидается облачная погода со снегом, мокрым снегом, местами с сильным, говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

В пятницу среднесуточные температуры воздуха будут выше многолетних значений на 10—11 градусов. Ночью ожидается до -2..-8°С, днем — 0..-6 градусов. На дорогах снежные заносы и каша, местами гололедица.

В воскресенье, 6 февраля, осадки постепенно прекратятся. Ночью еще будет идти небольшой снег, днем он пройдет лишь в отдельных районах. В ночное время суток похолодает до -6..-11°С, днем ожидается до -4..-9 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 7—8 февраля, Татарстан будет находиться под влиянием гребня антициклона. Днем ожидается до 4..-9°С, ночью 7 февраля -8..-13 градусов. Во вторник, 8 февраля, похолодает до -11..-16°С.

Профессор КФУ Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы, и доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев сегодня рассказали, что к концу недели снежный покров вырастет до 70 см. Осадки в ближайшие дни будут значительными, должна выпасть за пару дней третья часть месячной нормы. Подробнее о ситуации с погодой в Татарстане — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина