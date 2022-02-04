В Татарстане из-за метели временно ограничили движение автобусов и грузового транспорта
В Татарстане из-за непогоды, снега, метели и сильного ветра с 14.00 ограничено движение автобусов. На дорогах федерального значения, проходящих по республике, временно нельзя ездить грузовому транспорту.
Ограничение движения сохранится до улучшения погоды, сообщили в МВД по РТ. Водителей призвали не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.
Как сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», движение для рейсовых автобусов и грузового транспорта временно ограничено на следующих участках:
- км 15+500 — 126+930 Казань — Малмыж;
- км 0+000 — км 136+969 Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск;
- км 735+683 — км 1169+336 М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа;
- км 0+000 — км 28+916 подъезд к г. Ижевск и Пермь от трассы М-7 «Волга»;
- км 10+910 — км 399+065 Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном;
- км 113+600 — км 126+298 А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга»;
- км 122+805 — км 136+710 А-151 Цивильск — Ульяновск.
В случае нештатных ситуаций на дороге водителям необходимо обращаться за помощью по телефонам:
- 8(843)5333888 — дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ;
- 8(843)2919191 — диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.
По прогнозу синоптиков, в Татарстане сегодня и завтра ожидается снег, сильный ветер порывами до 18 м/с и метель с ухудшением видимости. На дорогах скользко, местами сохранятся снежные заносы.АвтоПроисшествияОбщество Татарстан
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