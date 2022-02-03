Мантуров обсудит с Миннихановым поддержку промышленных предприятий

В Татарстан в пятницу, 4 февраля, приедет министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В казанском Кремле рассказали, что он вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым посетит ряд республиканских предприятий, в том числе Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова.



Ожидается, что Мантуров побывает в цехах предприятия, ознакомится с его сегодняшней спецификой работы. Кроме того, запланирована встреча с руководством завода.

— Непосредственно встреча, переговоры с президентом республики, [пройдут] здесь в резиденции по ряду вопросов, которые есть с точки зрения поддержки промышленных предприятий, — рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Мантуров посещает Татарстан не в первый раз. Так, год назад на встрече с Миннихановым он отметил, что республика — один из важнейших промышленных центров страны.

