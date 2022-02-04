Эдуард Николаев рассказал о развитии проекта капотного грузовика для «Дакара»

Фото: команда «КАМАЗ-мастер»

В настоящее время на КАМАЗе идет постройка капотной версии грузовика для ралли-марафона «Дакар», уже принято решение, что ее протестирует экипаж Айрата Мардеева, рассказал пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев.



По его словам, приоритетом для команды остаются бескапотные грузовики, а капотная версия нужна для испытаний:

«...Капотник больше нужен для анализа и понимания, в чем плюсы и минусы такой конструкции. Возможно, после такого сравнения мы сможем перенести какие-то преимущества на бескапотную версию», — сказал Николаев и добавил, что уже решены вопросы с документами и омологацией.

Если команда поймет, что капотные грузовики необходимы, то на «Дакаре» могут присутствовать два капотных и два бескапотных грузовика. Однако еще неизвестно, пройдет ли новая версия измененный технический регламент «Дакара».

Очередные гонки серии «Дакар» в январе этого года в третий раз проходили в аравийской пустыне. Команда «КАМАЗ-мастер» прибыла на состязания в качестве действующего чемпиона. Открыть гонку доверили пятикратному победителю ралли-марафона Эдуарду Николаеву. Также покорять трассу вышли экипажи Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова и Антона Шибалова.

Фото: dakar.com (архив)

В январе Николаев рассказал, как команде удается на протяжении долгих лет показывать высокие результаты. По его словам, долго побеждать удается за счет правильной стратегии, поставленной у истоков основателями команды. Одна из важных составляющих — командные решения: «Мы делаем все возможное, чтобы все было по-командному. Так мы и говорим: «Это по-командному, это традиции».

Маргарита Головатенко