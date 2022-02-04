Депутат Госсовета Татарстана призвал объединить предпринимателей, чтобы помочь выпускникам детских интернатов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане предложили объединить предпринимателей, чтобы помочь устроить судьбу выпускников детских интернатов и приютов. С такой инициативой выступил депутат Госсовета РТ Олег Коробченко.



По его словам, дома ребенка находятся на «обочине» госфинансирования: где-то нет спортзала, где-то устарел транспорт или инвентарь. Большой проблемой остается дальнейшая судьба выпускников: дети выходят из них «практически голые», поскольку должны отдать обратно все вещи, которые им выдавали на время проживания.

Коробченко сообщил, что попросил Минтруда РТ предоставить список всех республиканских детских домов и интернатов. Он призвал закрепить за каждым предпринимателей, которые бы курировали каждого выпускника.

«Дети не должны быть брошенными! Их надо спасать, чтобы они адаптировались к взрослой самостоятельной жизни, стали достойными и полезными для общества. Ведь есть случаи, когда дети-сироты, получив жилье от государства, теряли его, шли «по наклонной». Ситуация с выпускниками сложилась тревожная. Призываю всех предпринимателей протянуть им руку помощи, дать часть родительской заботы, которой они оказались лишены!» — приводит его слова пресс-служба «Партии Роста» в Instagram.

Известно, что в этом году на капитальный ремонт зданий учреждений социального обслуживания и соцзащиты, включая приюты для детей и подростков, направят почти 100 миллионов рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета.

Маргарита Головатенко