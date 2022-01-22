Прокуратура проводит проверку смертельного ДТП в Альметьевском районе Татарстана

Фото: прокуратура РТ

В Альметьевском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого погиб подросток. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительным данным, на автодороге между микрорайоном Урсала и Альметьевском минивэн Тойота, в котором находились водитель и шесть пассажиров, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Хендэ Солярис», в котором ехали водитель и два пассажира, в том числе несовершеннолетняя 2006 года рождения. От полученных травм девушка скончалась на месте. Отец и мать получили травмы. Пассажиры обоих автомобилей госпитализированы.

Фото: прокуратура РТ

На место происшествия выезжал заместитель прокурора Альметьевска Сергей Карамзин. Проводится проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.

Этим утром в столице республики произошло смертельное ДТП на улице Кулагина. В результате происшествия погибла пенсионерка, которая выходила из троллейбуса на одной из остановок.



Диана Жиленкова