Путин поручил проработать идею перезапуска программы утилизации автомобилей

Президент России Владимир Путин поручил проработать идею возобновления программы утилизации автомобилей в стране. Соответствующее указание получил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

— Но, во-первых, нужно, чтобы мы не повторяли тех ошибок, которые были сделаны раньше, чтобы у нас хватило мощностей, прежде всего — по разделению этих ресурсов, — рассказал Белоусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По его словам, как российский, так и мировой автопром находится в ситуации, когда ограничения следуют из производства, а не со стороны спроса. В качестве примера Белоусов привел нехватку электронных компонентов для покрытия спроса. По этой причине растет стоимость авто, передает ТАСС.

В январе сообщалось, что в РФ впервые средняя цена на подержанный автомобиль составила 1,049 млн рублей. По мнению аналитиков, рост цен происходит из-за растущей инфляции и нехватки новых машин у дилеров, вызванной глобальным дефицитом полупроводников.



Диана Жиленкова