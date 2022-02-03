Deutsche Welle планирует оспорить запрет на вещание в России

Фото: Максим Платонов (архив)

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle (DW) намерена оспорить запрет на вещание в России. DW продолжит освещать страну, даже если ее придется покинуть.

Как рассказал гендиректор DW Петер Лимбург, решение властей РФ являются чрезмерной реакцией. По его словам, это является еще одним признаком того, что российские власти не заинтересованы в свободе прессы и мнений.

Кроме того, Союз журналистов Германии призвал президента РФ Владимира Путина снять запрет и вернуть журналистам аккредитации, сообщается на сайте медиакомпании.

Сегодня МИД РФ сообщил о прекращении в РФ вещания Deutsche Welle. Также ведомство планирует инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента.

Вчера в МИД России прокомментировали запрет вещания телеканала RT DE в Германии. В частности, были даны обещания на ответные меры.



— Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ, — заявили в ведомстве.

Диана Жиленкова