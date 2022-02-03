Минниханов и Немов обсудили возможность проведения в Казани спортивного шоу

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с российским гимнастом, четырехкратным олимпийским чемпионом, вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России Алексеем Немовым. На встрече стороны обсудили возможность проведения в Казани спортивного шоу.

В частности, олимпийский чемпион рассказал о своем проекте — новом спортивно-гимнастическом шоу «Легенды спорта», передает пресс-служба президента республики.

Фото: tatarstan.ru

Кроме того, Минниханов и Немов рассмотрели вопросы, касающиеся подготовки и проведения в столице РТ чемпионата России по спортивной гимнастике. Мероприятие состоится в апреле текущего года на базе Центра гимнастики. Чемпионат является одним из этапов отбора на первенство Европы, которое запланировано на лето.

Вчера в Татарстане утвердили «дорожную карту» по созданию в общеобразовательных учреждениях условий для занятий физической культурой и спортом. Речь идет об объектах, расположенных в сельской местности и малых городах республики. Комплекс мер утвержден в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».



Диана Жиленкова