В Татарстане возобновили движение по трассе М-5

В Татарстане возобновили движение на участке трассы М-5. Об этом сообщает ФКУ «Упрдор «Приуралье».

Ограничения движения для такси, грузового транспорта, автобусов сняли с 16.00 по московскому времени. Теперь транспорт движется в штатном режиме.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Движение по трассе закрывали на участке с 1194-го (н.п. Северное, Оренбургская область) по 1281-й км (н.п. Октябрьский, граница Республики Башкортостан и Татарстана) с 10.00. Это было связано с погодными условиями: сильным ветром, низовой метелью, снегопадом.



В Гидрометцентре РТ предупредили о сильном снеге с ухудшением видимости до 500 метров и менее в пятницу, 4 февраля. На дорогах возможны снежные заносы и каша.

Татьяна Леухина