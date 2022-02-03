Казань попала в топ-10 активных городов по покупкам на AliExpress

Фото: предоставлено «AliExpress Россия»

По бизнес-результатам календарного 2021 года совместного предприятия «AliExpress Россия», Казань вошла в топ-10 городов по активности покупок. Об этом говорится в исследовании маркетплейса (есть в распоряжении «Реального времени»).



Также в этот список попали: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфа и Самара.

Общее число заказов за прошлый год составило 309 млн, а количество уникальных пользователей превысило 80,2 млн человек, из них 28,7 млн покупателей. Ежемесячная аудитория интернет-магазина составляет 35 млн человек, при этом ежедневная — 12,5 млн человек.

Фото: pixabay.com

20 января сообщалось, что с начала прошлого года число продавцов из Татарстана на AliExpress выросло в три раза и достигло 2,1 тыс. 1,2 тыс. из них — ИП, еще 700 — юридические лица, 300 продавцов — самозанятые. За год число последних на AliExpress выросло в 10 раз. По этому показателю республика опережает многие другие. В целом на маркетплейсе число самозанятых за год увеличилось в восемь раз.



Максим Кокунин