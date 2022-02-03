«Ак Барс» проведет турнир «Хоккей на паузе» во время Олимпиады. Сыграют четыре команды

В Казани с 13 по 16 февраля пройдет «Турнир на паузе» — серия контрольных игр среди четырех команд КХЛ. Игры пройдут на льду «Татнефть Арены».

В мини-турнире примут участие четыре команды — помимо хозяев турнира сыграют нижнекамский «Нефтехимик», ярославский «Локомотив» и череповецкая «Северсталь». Каждая команда сыграет друг с другом, а победитель определится по набранным очкам. При равенстве оков — по очным встречам.

Также во время турнира пройдет благотворительный матч «Хоккей каждому» с участием следж-хоккейной команды для детей с ограниченными возможностями.



ak-bars.ru

Напомним, чемпионат Континентальной хоккейной лиги был остановлен с 15 января из-за вспышек эпидемии в восьми командах лиги. КХЛ обещает огласить формат продолжения сезона 10 февраля.