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«Ак Барс» проведет турнир «Хоккей на паузе» во время Олимпиады. Сыграют четыре команды

15:03, 03.02.2022
«Ак Барс» проведет турнир «Хоккей на паузе» во время Олимпиады. Сыграют четыре команды
Фото: ak-bars.ru/

В Казани с 13 по 16 февраля пройдет «Турнир на паузе» — серия контрольных игр среди четырех команд КХЛ. Игры пройдут на льду «Татнефть Арены».

В мини-турнире примут участие четыре команды — помимо хозяев турнира сыграют нижнекамский «Нефтехимик», ярославский «Локомотив» и череповецкая «Северсталь». Каждая команда сыграет друг с другом, а победитель определится по набранным очкам. При равенстве оков — по очным встречам.

Также во время турнира пройдет благотворительный матч «Хоккей каждому» с участием следж-хоккейной команды для детей с ограниченными возможностями.

ak-bars.ru

Напомним, чемпионат Континентальной хоккейной лиги был остановлен с 15 января из-за вспышек эпидемии в восьми командах лиги. КХЛ обещает огласить формат продолжения сезона 10 февраля.

Справка

Расписание матчей «Турнира на паузе»:

13 февраля, воскресенье

12:00. «Северсталь» — «Нефтехимик»

17:00. «Ак Барс» — «Локомотив»

14 февраля, понедельник

13:00. «Локомотив» — «Нефтехимик»

19:00. «Ак Барс» — «Северсталь»

16 февраля, среда

13:00 «Локомотив» — «Северсталь»

19:00. «Ак Барс» — «Нефтехимик»

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