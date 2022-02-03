Лаишевский технико-экономический техникум получит самолет Як-42 в качестве учебной лаборатории

Авиакомпания «Тулпар» приобрела и передает самолет Як-42 Лаишевскому технико-экономическому техникуму. Он будет использоваться в качестве учебной лаборатории.

Образовательное учреждение получит воздушное судно на безвозмездной основе. Студенты, получающие технические специальности, смогут закреплять полученные знания на практике. Самолет будет использоваться для обучения пилотов, бортпроводников и специалистов по проведению аварийно-спасательных работ, которые востребованы сегодня на рынке гражданской авиации.

В Лаишевском техникуме готовят специалистов по семи направлениям технического и гуманитарного профиля. Также здесь работает единственный в Татарстане авиационный учебный центр, сообщается в Instagram администрации Лаишевского района РТ.

В январе построенный с нуля в Казани стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет. Он длился около получаса. Ту-160М взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех»).



Татьяна Леухина