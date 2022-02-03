На «Нижнекамскнефтехиме» назначен новый замгендиректора по производству

На ПАО «Нижнекамскнефтехиме» в рамках программы ротации управленческих кадров СИБУРа на должность заместителя генерального директора по производству назначен 46-летний Марат Фаляхов, ранее занимавший должность гендиректора «БИАКСПЛЕНа», сообщает пресс-служба предприятия.

На этой должности он сменил 61-летнего Олега Нестерова, который уходит на заслуженный отдых. На предприятии Олег Нестеров проработал более 40 лет, прошел путь от машиниста компрессорных установок до замгендиректора и внес огромный вклад в развитие «Нижнекамскнефтехима».

Сообщается, что на новой должности Марат Фаляхов сфокусируется на технологическом развитии предприятия, разработке программ повышения операционной эффективности и проектов развития.

Марат Фаляхов начал карьеру в СИБУРе в 2007 году начальником управления в дирекции синтетических каучуков. Затем последовательно работал главным инженером «Красноярского завода синтетического каучука» и генеральным директором «Воронежсинтезкаучука». Под его руководством воронежская площадка СИБУРа достигла максимальных показателей выпуска продукции.

