Исследование: 46% татарстанцев не готовы снизить зарплатные ожидания ради трудоустройства

Фото: Ринат Назметдинов

46% жителей Татарстана не готовы снизить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства на новое место работы или сохранения старого. Такие данные после проведенного опроса привели аналитики портала по поиску работы hh.ru.

Чаще других на этот шаг не хотят идти представители сфер автомобильного бизнеса, строительства, недвижимости, добывающей отрасли и продаж. 36% татарстанцев отметили, что могут согласиться на это ради новой работы. Среди них чаще всего такой ответ выбирали представители сферы банков, искусства, развлечений, массмедиа и начинающие специалисты.

Согласно имеющимся данным, средняя ожидаемая зарплата в Татарстане на сегодняшний день составляет около 41,9 тысячи рублей. За прошедшие два года она выросла почти на 5 тысяч рублей.

Фото: Илья Репин

Согласно опросу онлайн-университета рентабельного образования Skypro, 56% опрошенных казанских студентов рассказали, что хотели бы получать на своей первой работе от 40 до 60 тысяч рублей в месяц. 16% рассчитывают на 80 тысяч рублей в начале карьеры.



Дарья Акимова