Прокуратура Менделеевска возбудила дело против чиновника за несвоевременно оказанную услугу предпринимателю

Фото: прокуратура РТ

В Менделеевске прокуратура возбудила административное дело в отношении чиновника исполкома, который несвоевременно оказал предпринимателю услугу, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Ведомство установило, что в июле 2021 года Исполком Менделеевского района утвердил административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство — пять дней со дня поступления заявления.

Однако индивидуальному предпринимателю несвоевременно оказали услугу по выдаче разрешения на строительство молочной фермы.

Дело об административном правонарушении возбудили по ч.1.1 ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг). Постановление с материалами проверки направлено в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура периодически выявляет нарушения сроков предоставления муниципальных услуг в Татарстане. Например, в 2020 году в Лаишевском районе удалось выявить 23 таких нарушения.

Маргарита Головатенко