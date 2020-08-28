Прокуратура выявила в двух районах Татарстана нарушения сроков предоставления муниципальных услуг

Прокуратура Татарстана проверила информацию о несвоевременном оказании муниципальных услуг в двух районах Татарстана администрацией. Так, удалось выявить 23 нарушения сроков предоставления муниципальных услуг в Лаишевском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В перечень услуг входят: подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, предоставление содержащихся в информационной системе обеспечения градостроения сведений, выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направление уведомлений о планируемых строительстве и реконструкции объекта жилищного строительства или садового дома и изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. В адрес руководителя исполнительного комитета Лаишевского района внесено представление, а в отношении его заместителя возбуждено дело об административном нарушении.

Еще после рассмотрения заявлений двух граждан возбудили дело в отношении руководителя исполкома Пестречинского района. Установлено, что власти с нарушением сроков рассмотрели заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Напомним, прокуратура проверит информацию о нехватке мест для иностранных студентов в общежитиях КФУ.

