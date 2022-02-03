В Татарстане дали старт проектированию многострадальной башни «Тюбетей Tower»

Фото: предоставлено Рашидом Габдуллиным

Что появится на территории башни

В Татарстане наконец-то начали работать над возведением «Тюбетей Tower» — Главное инвестиционно-строительное управление РТ заказало почти за 12 миллионов рублей проект строительства башни и благоустройства около нее. У подрядчика, который пока не определен, будет на это четыре месяца, в июне ГИСУ должно получить готовый план.



«Тюбетей Tower» расположится на горе Соколка в Верхнеуслонском районе, откуда открывается вид на всю Казань. Общая площадь земельных участков, выделяемых под строительство, составляет 18,1 гектара.

В рамках возведения башни собираются построить визит-центр площадью 100 квадратных метров для проведения экскурсий, три смотровые площадки в сумме на 62 места, амфитеатр, кафе примерно на 20 мест, санузлы. К башне проведут проезды, а около нее появятся парковки и стоянка для автодомов. Коммуникации также будут проведены — это сети электроснабжения, связи, водоснабжения и канализации.

Основанием для проектирования объекта является распоряжение Кабмина Татарстана от 30 декабря 2021 года, которое, к слову, отсутствует на портале правовой информации республики. Окончательные технико-экономические показатели должны быть прописаны в проекте и согласованы с Госкомитетом РТ по туризму.

В качестве источника финансирования строительства башни указываются федеральный и региональный бюджеты. Окончательная стоимость строительства также должна быть прописана в документации.

Строительство оценивали в 300—350 миллионов рублей

Концепцию смотровой башни «Тюбетей Tower» представила три года назад глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Тогда предполагалось, что объем инвестиций составит 300—350 миллионов рублей.

Сама башня должна увенчаться огромной «тюбетейкой», в ней планировали разместить рестораны, туристические магазины с сувенирной продукцией и смотровую площадку площадью 120 кв. м, которая пойдет по периметру «тюбетейки». По словам Минуллиной, концепцию одобрили власти Казани, Госкомитет по туризму и архитектурное сообщество КГАСУ.

Концепцию смотровой башни «Тюбетей Tower» представила три года назад глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Фото: Максим Платонов

— На сегодняшний день у нас в Казани нет ни одной смотровой башни. Смотровые площадки, конечно, имеются, есть несколько отелей, которые такими площадками располагают, но в целом такой целевой башни, как есть во многих странах, пока нет, — говорила она.

Башню планировал возвести бизнесмен Рашид Габдуллин. В разговоре с «Реальным временем» в июле 2020-го он раскрыл подробности проекта:

— Вообще, если говорить про «Тюбетей Tower», то мы обсуждали оформление сотрудничества в формате ГЧП. Мы плотно работаем с Талией Ильгизовной [Минуллиной] и ее командой, чтобы снизить нагрузку на бюджет Казани в части содержания общественной территории, когда проект будет запущен. Здесь нужен какой-то компромисс, потому что натыкать аттракционы в общественном пространстве — это не очень грамотно и эстетично. Мы это хорошо понимаем. В то же время кафе и аттракционы являются генератором денежного потока. Здесь должен быть соблюден разумный баланс эстетики, функциональной наполненности и коммерческой составляющей.

Башню планировал возвести бизнесмен Рашид Габдуллин. Фото: предоставлено Рашидом Габдуллиным

Башня несколько раз меняла расположение

Начнем с того, что изначально башня высотой около 100 метров должна была разместиться в Казани — наиболее вероятным местом расположения назывался участок в районе стадиона «Ак Барс Арена».

— Нужно, чтобы кремль было видно, чтобы все удачно вписывалось, мы с городом, архитекторами смотрим, куда такой объект поместить, — говорила Минуллина.

Но в августе 2020-го власти отказались от планов построить «Тюбетей Tower» возле стадиона, потому что в тех окрестностях будет располагаться национальный парк. Примерно в то же время Минуллина заявила, что идет поиск подходящего места для размещения небоскреба.

— Пока мы не можем найти решение, которое всех устроит. Но инвестор от этого проекта не отказывается. Думаю, в ближайшее время с мэром какое-то решение примем, — добавила она.

Изначально наиболее вероятным местом расположения назывался участок в районе стадиона «Ак Барс Арена». Фото предоставлено Рашидом Габдуллиным

Через год глава АИР, несмотря на отсутствие новостей, заявила, что вопрос не закрыт.

— Вы не поверите. Мы провели недавно городской совет Казани, и там были предложены новые участки. Опять наш многострадальный потенциальный инвестор приехал, посмотрел. И сейчас он выбрал участок, который ему предложили, около нового зоопарка. Вроде бы он уже его, я уже боюсь сглазить, даже одобрил. Если мы добьем этот проект, это будет, конечно, здорово. Если у нас все-таки появится такая башня, — заявила она.

Однако опять не срослось. В конце декабря 2021 года на заседании инвестиционного совета Татарстана под председательством Минниханова объявили новое место строительства.

— Смотровая башня с благоустройством территории вокруг объекта будет реализована на горе Соколка в Верхнеуслонском районе. Необходимая площадь застройки башни составит 6 тыс. кв. м, с дальнейшим благоустройством в 50 га вокруг объекта, — рассказал представитель компании «Фалкон Девелопмент».

Объем инвестиций в строительство смотровой башни высотой 30 метров составит 50 млн рублей. Проект будет реализован в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



Дарья Пинегина