В Казани ликвидируют Управление капитального ремонта
Исполком Казани постановил ликвидировать МБУ «Управление капитального ремонта Казани» до 1 июня 2022 года, такое постановление есть в сборнике мэрии города.
Ликвидационной комиссии МБУ «УКР» нужно провести мероприятия по ликвидации, проследить за соблюдением прав работников учреждения, принять меры по кредиторской задолженности и обеспечить передачу находящегося на балансе учреждения имущества в состав муниципальной казны.
В Комитет земельных и имущественных отношений нужно представить на утверждение промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы.
Контроль за исполнением постановления возложен на руководителя исполкома города Радика Шафигуллина.
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