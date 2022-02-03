В Казани ликвидируют Управление капитального ремонта

Фото: Анна Сейтумерова

Исполком Казани постановил ликвидировать МБУ «Управление капитального ремонта Казани» до 1 июня 2022 года, такое постановление есть в сборнике мэрии города.



Ликвидационной комиссии МБУ «УКР» нужно провести мероприятия по ликвидации, проследить за соблюдением прав работников учреждения, принять меры по кредиторской задолженности и обеспечить передачу находящегося на балансе учреждения имущества в состав муниципальной казны.

В Комитет земельных и имущественных отношений нужно представить на утверждение промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы.

Фото: realnoevremya.ru

Контроль за исполнением постановления возложен на руководителя исполкома города Радика Шафигуллина.

Маргарита Головатенко