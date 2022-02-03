Сегодня в парке «Черное озеро» пройдет открытие городского этапа Всероссийских соревнований «Золотая шайба»

Фото: Максим Платонов

Сегодня в казанском парке «Черное озеро» стартует городской этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». На торжественном открытии горожан ожидают выступления фигуристов, конькобежцев и др.

В общей сложности в турнире примут участие более 2 тысяч хоккеистов. Команды сформированы на базе общеобразовательных и спортивных школ, из воспитанников подростковых клубов и др., сообщает мэрия Казани.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в связи с открытием городского этапа соревнований изменился график работы ледового катка на «Черном озере». Он будет работать с 17:00 до 22:00. В этот период коньки и инвентарь можно получить в пункте проката. Спортивное снаряжение будут выдавать до 20:45.



Диана Жиленкова