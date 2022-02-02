В ночной уборке улиц Казани задействуют 385 единиц спецтехники

Фото: Дмитрий Резнов

Этой ночью улицы Казани от снега будут очищать 164 дорожных рабочих и 385 единиц специальной техники. В их число входят 79 комбинированных дорожных машин, 68 тракторных щеток, 136 самосвалов и др. Об этом рассказали в мэрии города.

Работы будут производиться в различных районах. Снег будут вывозить с улиц Абсалямова, Амирхана, Баумана, Бичурина, Бондаренко, Гвардейской, Глушко, Копылова, Королева, Короленко, Меридианной, Миславского, Мусина, Халитова, Челюскина, Чернышевского и др.

Фото: Дмитрий Резнов

Жителей города просят не парковать на ночь машины вдоль проезжей части, поскольку это может помешать работе спецтехники.



Сегодня сообщалось, что столица Татарстана попала в список городов с наибольшим спросом на лопаты, снегоуборочную технику и противобуксовочные ленты за три недели января. В топ-5 городов по спросу на такие товары вошли Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Рязань.



Диана Жиленкова