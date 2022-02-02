Джабаров предложил создать отдельную службу по вопросам миграции в составе МВД

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил создать в МВД отдельную службу по вопросам миграции, которая занималась бы не только оперативной работой, но еще и аналитикой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, необходимо самостоятельное ведомство, которое будет разрабатывать планы и рекомендации для реализации миграционной политики. Это могла бы быть федеральная служба в рамках МВД, руководитель которой подчинялся бы министру внутренних дел. Раньше таким органом являлась Федеральная миграционная служба.

Фото: Олег Тихонов

13 января председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в борьбе с растущей преступностью среди трудовых мигрантов в России необходимо модернизировать миграционные процессы.

По его словам, в основном преступления совершают молодые люди из центральноазиатских республик. В качестве примера он напомнил о мигранте, который приехал из Центральной Азии. В прошлом году его задержали сотрудники ФСБ за подготовку взрыва в одном из торговых центров.



Максим Кокунин