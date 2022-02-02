Новости общества

18:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Джабаров предложил создать отдельную службу по вопросам миграции в составе МВД

17:57, 02.02.2022 1
Джабаров предложил создать отдельную службу по вопросам миграции в составе МВД
Фото: commons.wikimedia.org

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил создать в МВД отдельную службу по вопросам миграции, которая занималась бы не только оперативной работой, но еще и аналитикой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, необходимо самостоятельное ведомство, которое будет разрабатывать планы и рекомендации для реализации миграционной политики. Это могла бы быть федеральная служба в рамках МВД, руководитель которой подчинялся бы министру внутренних дел. Раньше таким органом являлась Федеральная миграционная служба.

Фото: Олег Тихонов

13 января председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в борьбе с растущей преступностью среди трудовых мигрантов в России необходимо модернизировать миграционные процессы.

По его словам, в основном преступления совершают молодые люди из центральноазиатских республик. В качестве примера он напомнил о мигранте, который приехал из Центральной Азии. В прошлом году его задержали сотрудники ФСБ за подготовку взрыва в одном из торговых центров.

Максим Кокунин
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:12
    Давайте . Новые места рабочие
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем