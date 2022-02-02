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Светлана Радионова и Дмитрий Конов посетили ОЭЗ «Алабуга»

11:44, 02.02.2022
Светлана Радионова и Дмитрий Конов посетили ОЭЗ «Алабуга»
Фото: tatarstan.ru

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова посетили ОЭЗ «Алабуга». Как сообщает пресс-служба главы РТ, был презентован промышленный потенциал особой экономической зоны, точки ее дальнейшего роста.

Гости также ознакомились с деятельностью образовательного центра «Алабуга Политех». О нем рассказал генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев — в том числе и о планах создания образовательной инфраструктуры мирового уровня по подготовке рабочих специальностей до 10 тысяч студентов в год.

Фото: tatarstan.ru

Далее состоялось совещание по вопросам сотрудничества ПАО «СИБУР Холдинг» и ОЭЗ «Алабуга».

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