Светлана Радионова и Дмитрий Конов посетили ОЭЗ «Алабуга»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова посетили ОЭЗ «Алабуга». Как сообщает пресс-служба главы РТ, был презентован промышленный потенциал особой экономической зоны, точки ее дальнейшего роста.
Гости также ознакомились с деятельностью образовательного центра «Алабуга Политех». О нем рассказал генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев — в том числе и о планах создания образовательной инфраструктуры мирового уровня по подготовке рабочих специальностей до 10 тысяч студентов в год.
Далее состоялось совещание по вопросам сотрудничества ПАО «СИБУР Холдинг» и ОЭЗ «Алабуга».ОбществоПромышленность Татарстан
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