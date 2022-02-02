За последние десять лет россияне стали чаще делать сбережения

Фото: Илья Репин

За последние десять лет доля россиян, делающих сбережения и откладывающих часть доходов, увеличилась. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ.

Согласно имеющимся данным, число жителей России, которые сначала стараются отложить часть средств при получении дохода, а остаток тратить на текущие потребности, выросло до 19%. Десять лет назад их было только 12%. А тех, кто сначала расходует часть полученных средств на текущие нужды, а остаток пытается сберечь, стало 40% вместо 32% ранее.

По словам гендиректора аналитического центра НАФИ Гузелии Имаевой, в настоящее время россияне стали чаще стремиться к рациональному управлению финансами. Еще десять лет назад считалось, что сбережения должны делать только богатые люди, и этой стратегии придерживались до 80% граждан с доходом ниже среднего.

Согласно другому исследованию, проведенному аналитическим центром университета «Синергия», 26% россиян делают накопления. Чаще всего они копят на крупные покупки, среди которых недвижимость, автомобили, бытовая техника, также на путешествия, образование, подушку безопасности к пенсии и на «черный день».

Дарья Акимова