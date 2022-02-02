В России добыча нефти в январе выросла на 7,9%

В январе 2022 года объем добычи и газового конденсата увеличился на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 46,53 млн тонн. Об этом следует из сводки Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Средняя добыча в сутки зафиксирована на уровне 11 млн баррелей. С начала года «Роснефть» добыла 14,31 млн тонн, «ЛУКОЙЛ» — 6,82 млн тонн, «Сургутнефтегаз» — 5,17 млн тонн, «Газпром нефть» — 3,28 млн тонн, «Татнефть» — 2,44 млн тонн, «Башнефть» — 1,63 млн тонн, «Славнефть» — 990,1 тысяч тонн, «НОВАТЭК» — 660,18 тысячи тонн, «РуссНефть» — 587,86 тысячи тонн.

Также стало известно, что экспорт нефти из России в январе текущего года вырос на 8% за год — до 20,2 млн тонн.

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В ноябре вице-премьер России Александр Новак заявил, что стране хватит нефти на 30 лет, газа — на 50 лет. Он обратил внимание, что Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа в долгосрочной перспективе.

Дарья Акимова