Директором «Нижнекамских тепловых сетей» назначен Радик Вафин

Новым руководителем филиала АО «Татэнерго» — «Нижнекамские тепловые сети» назначили Радика Вафина, до этого на протяжении семи лет возглавлявшего Северный эксплуатационный район филиала АО «Татэнерго» — «Казанские тепловые сети», сообщили в пресс-службе главы НМР.



Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев отметил, что в 2021 году компания справилась со всеми поставленными задачами, несмотря на режим «ручного управления». Текущий год тоже обещает быть сложным в связи с ростом цен на стройматериалы.

Фото: e-nkama.ru

«Есть планы сделать работу предприятия системной. Также стоят амбициозные задачи, решение которых приведет к более хорошим и качественным изменениям в этой сфере. Главное — сохраняйте традиции, заложенные вашими предшественниками. Успехов в работе», — пожелал руководитель исполнительного комитета НМР Рамиль Муллин.

Маргарита Головатенко