В Татарстане растет заболеваемость ОРВИ — видео

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В Татарстане бушует ОРВИ. Например, в пяти школах Чистопольского района на карантин отправили 42 класса. Однако в ближайшее время отправлять кого-либо на карантин не собираются. В районе не наблюдается превышение эпидемиологического порога, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На данный момент в РТ на карантин отправились около 400 классов, почти четверть из них приходится на Набережные Челны, где превышен эпидпорог по ОРВИ. В целом по республике зарегистрировано 27 862 случая заболевания ОРВИ, у 29 человек выявлен вирус гриппа.

Сегодня сообщалось, что в Набережных Челнах 16,9% школьников болеют ОРВИ. Одной из причин подъема заболеваемости стало возвращение учащихся в школу после каникул. С 22 по 28 ноября в поликлиники города обратились 8730 граждан, в том числе 6138 детей.

Диана Жиленкова