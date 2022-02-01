Регбисты из Казани стали победителями и призерами 1-го Кубка России по снежному регби

В Зеленограде на стадионе СШОР №111 состоялся 1-й Кубок России по регби на снегу среди мужских и женских команд. В числе победителей и призеров оказались казанские спортсмены, сообщает пресс-служба Министерства спорта Татарстана.

Так, мужская команда «Энергия» завоевала первый Кубок России по регби на снегу, обыграв сборную Самарской области со счетом 4:2. А женская команда «Зилант» получила бронзу, победив спортсменов из Белгородской области со счетом 5:1.

Недавно уроженка Казани Камила Валиева вошла в состав олимпийской сборной России по фигурному катанию. Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют уже на этой неделе. Церемония открытия состоится 4 февраля.

Диана Жиленкова