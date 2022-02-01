В Казани прошло заседание экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РТ — видео
В текущем году в аппарат Уполномоченного по правам человека в Татарстане чаще всего от местных жителей поступали обращения, связанные с жильем и зарплатами. Об этом стало известно на заседании экспертного совета, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Например, одно из республиканских предприятий задолжало рабочим более 47 млн рублей. Также нередко поступают обращения родителей детей-инвалидов, которые нуждаются в лекарствах.
А в 2021 году поступило более шести тысяч обращений от татарстанцев. Судя по поступившим жалобам, в этом году многие обращения будут связаны с получением жилья, оплатой и качеством ЖКХ.
В этом месяце сообщалось, что за 2021 год татарстанцы обращались в систему «Народный контроль» 83 763 раза. Из них 65 566 жалоб были решены положительно. Также в прошлом году по просьбам граждан были введены новые направления: «Благоустройство и инфраструктура», «Дороги», «Жилищно-коммунальное хозяйство» и др.
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