В Казани прошло заседание экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РТ — видео

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В текущем году в аппарат Уполномоченного по правам человека в Татарстане чаще всего от местных жителей поступали обращения, связанные с жильем и зарплатами. Об этом стало известно на заседании экспертного совета, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Например, одно из республиканских предприятий задолжало рабочим более 47 млн рублей. Также нередко поступают обращения родителей детей-инвалидов, которые нуждаются в лекарствах.

А в 2021 году поступило более шести тысяч обращений от татарстанцев. Судя по поступившим жалобам, в этом году многие обращения будут связаны с получением жилья, оплатой и качеством ЖКХ.

В этом месяце сообщалось, что за 2021 год татарстанцы обращались в систему «Народный контроль» 83 763 раза. Из них 65 566 жалоб были решены положительно. Также в прошлом году по просьбам граждан были введены новые направления: «Благоустройство и инфраструктура», «Дороги», «Жилищно-коммунальное хозяйство» и др.



Диана Жиленкова