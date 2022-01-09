За год татарстанцы подали в «Народный контроль» 83 763 жалобы

За прошлый год татарстанцы обращались в систему «Народный контроль» 83 763 раза. Из них 65 566 жалоб были решены положительно, заявили в аппарате уполномоченного по правам человека в РТ.

Еще по 10 964 уведомлениям работы запланированы, находятся в процессе решения 1 579 заявок. Больше всего, по данным статистики системы, татарстанцев волновали вопросы в категориях:

— «Комплексное благоустройство территории» — 28 382 уведомления;

— «Содержание и ремонт муниципальных дорог» — 16 812 уведомлений;

— «Коммунальные услуги» — 4 233 уведомления;

— «Ошибки в названиях и надписях» — 3 411 уведомлений;

— «Нарушения в наружной рекламе» — 3 412 уведомлений;

— «Общественный транспорт» — 2 191 уведомление.

В 2021 году по просьбам граждан были введены новые направления: «Благоустройство и инфраструктура», «Дороги», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Здравоохранение», «Образование», «ТКО» и «Транспорт». Всего на портале сегодня 102 категории.

— Да, год был непростым, но во многом полезным. Хотелось бы поблагодарить модераторов и ответственных исполнителей за совместную работу по решению вопросов, поступающих в систему. Хотя проблемных вопросов, требующих решения, остается немало, но мы рады, что совместными усилиями мы совершенствуем инфраструктуру республики, создаем условия для комфортной жизни, — сообщили в аппарате Сарии Сабурской.

В ведомстве обещают продолжить работу по решению поступивших обращений и готовы выслушать любые предложения по улучшению работы портала.