Зеленский: Киев ищет различные форматы переговоров с Россией по ситуации на Донбассе

Помимо нормандского формата Киев ищет иные варианты переговоров с Россией на двустороннем и трехстороннем уровнях для решения конфликта на Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы должны делать что-то, что поможет деоккупировать наши территории, что-то, что защитит нашу страну в том или ином виде. Мы параллельно ведем много переговоров относительно трехсторонних форматов, двусторонних форматов с РФ. И это непросто. Но никто не жалуется. Мы все равно всех победим, — передает слова президента «РИА Новости».

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В этом месяце Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике на фоне новостей о возможном вторжении России. По его словам, страна готова к обороне. Тем временем представители РФ неоднократно опровергали слухи о нападении на Украину, в том числе и президент Владимир Путин.

Диана Жиленкова