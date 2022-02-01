Мишустин заявил, что российские поликлиники необходимо сделать удобнее

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские поликлиники нужно сделать удобнее, и рассказал, как этого можно достичь. Об этом сообщает «РИА Новости» в своем telegram-канале.

По его словам, необходимо обеспечить индивидуальный подход к лечению, упростить запись к врачу за счет современных технологий, а также выдачу заключений и рецептов, сократить сроки ожидания приема и избавить врачей от бумажной работы и бесконечных отчетов.

Фото: Максим Платонов

Ранее Мишустин сообщил, что все виды государственной помощи к 2030 году должны быть переведены в единый стандарт. Таким образом, оказание помощи через многофункциональные центры или портал государственных услуг сократит время на их оформление с нескольких дней до нескольких минут.



Максим Кокунин