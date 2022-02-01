Мишустин поручил к 2030 году перевести госпомощь в единый стандарт

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании правительства по социально-экономическому развитию заявил, что все виды государственной помощи к 2030 году должны быть в едином стандарте. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, оказание помощи через многофункциональные центры или портал государственных услуг сократят время на их оформление с нескольких дней до нескольких минут.

В Татарстане многофункциональные центры (МФЦ) начали принимать заявления на оказание услуг социальной помощи еще в 2020 году. Среди них: выдача удостоверения многодетной семьи в РТ или его дубликата, присвоение звания и выдача удостоверения «Ветеран труда», «Ветеран труда РТ», оказание госпомощи за счет средств бюджета РТ.



Максим Кокунин