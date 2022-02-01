В Татарстане для перехода на BIM-технологии потребуется обучить более 1,6 тысячи специалистов

В Татарстане для цифровизации строительной отрасли потребуется обучить более 1,6 тысячи специалистов. Об этом сообщил замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Владимир Кудряшев на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

По его словам, 1 января 2022 года стало обязательным использование BIM-технологий — это информационное моделирование сооружений на объектах госзаказа. Трехмерная цифровая модель здания включает в себя данные о конструкциях, материалах и коммуникациях. Однако переход на новый формат работы требует повышения качества подготовки специалистов.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, на заседании обсудили вопрос о внесении изменений в республиканский закон о градостроительной деятельности. Речь идет о наделении органов исполнительной власти РТ полномочиями по формированию и ведению регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства и аварийных объектов, которые подлежат сносу или реконструкции.

— На сегодняшний день более ста объектов строительства в республике являются незавершенными, их необходимо внести в данный реестр для последующего мониторинга, — рассказал председатель профильного комитета Александр Тыгин.

Недавно сообщалось, что в республике по программе жилищного строительства на 2022 год построят 2 млн 755 тыс. кв. метров жилья. Например, согласно программе социальной ипотеки, нужно возвести 72 дома. В настоящий момент уже построено более 33 тыс. кв. метров, что составляет 22% от плана на этот год.

Диана Жиленкова