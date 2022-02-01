Более 8 тысяч российских семей получат продуктовые наборы по акции «Миллион желаний»

Подведены предварительные итоги предновогодней акции «Миллион желаний». 8,7 тысячи нуждающихся семей, подопечных фонда «Русь», получат бесплатные продуктовые наборы.

В составе наборов — молоко, масло, консервы, макароны, крупы, сладости, чай и напитки. Общий вес всех продуктов превысил 62,6 тонны.

Волонтеры фонда уже начали развозить продукты благополучателям из разных регионов — Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Рязани, Пскова, Костромы, Иванова, Липецка, Челябинска, Вологды.

Совместная акция «Миллион желаний» проходила с 30 ноября по 10 января, и за это время ее участниками стали 1 619 339 человек со всей России.

Акцию совместно поддержали торговая сеть «Пятерочка» и Coca-Cola в России — они перечислили за каждого человека, принявшего участие в предновогоднем «Миллионе желаний», по три рубля в Фонд продовольствия «Русь» и удвоили полученную сумму. В итоге общий объем пожертвования составил 10 млн рублей.

фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятерочка»