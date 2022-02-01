В Татарстане ограничили движение по трассе М-5 из-за непогоды

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане и Оренбургской области ограничили движение грузового и пассажирского транспорта на трассе М-5. Об этом сообщает ФКУ «Упрдор «Приуралье».



Ограничение движения на участке с 1205-го по 1281-й км федеральной автодороги М-5 «Урал» начало действовать с 13.00. Причина — сильный ветер, низовая метель, снегопад, ограничение видимости. На трассу для обработки и очистки проезжей части вышла спецтехника.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По прогнозу Гидрометцентра РТ, ночью 2 февраля в Татарстане ожидаются метель с ухудшением видимости до 1—2 км, сильный ветер порывами до 15 м/с.

Татьяна Леухина