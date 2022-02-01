Гидрометцентр Татарстана предупредил о метели с ухудшением видимости до 2 км и сильном ветре ночью

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили об ухудшении погодных условий ночью 2 февраля. Сообщение опубликовано на сайте организации.

В Казани и на остальной территории республики в ночные часы ожидаются метель с ухудшением видимости до 1—2 км, сильный ветер порывами до 15 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среду ночные температуры составят от -3 до -8 градусов. Днем в республике ожидается от 0 до -5°С. В первую неделю февраля в Татарстане прогнозируется снежная погода, температура поднимется до +1 градуса.



Татьяна Леухина