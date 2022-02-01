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Гидрометцентр Татарстана предупредил о метели с ухудшением видимости до 2 км и сильном ветре ночью

13:12, 01.02.2022
Гидрометцентр Татарстана предупредил о метели с ухудшением видимости до 2 км и сильном ветре ночью
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили об ухудшении погодных условий ночью 2 февраля. Сообщение опубликовано на сайте организации.

В Казани и на остальной территории республики в ночные часы ожидаются метель с ухудшением видимости до 1—2 км, сильный ветер порывами до 15 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среду ночные температуры составят от -3 до -8 градусов. Днем в республике ожидается от 0 до -5°С. В первую неделю февраля в Татарстане прогнозируется снежная погода, температура поднимется до +1 градуса.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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